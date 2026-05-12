スポーティに仕上げたEVモデルステランティス傘下のオペルおよびヴォグゾールは、新型の高性能EV『コルサGSE』を発表した。両ブランドにとって数年ぶりのホットハッチとなる。【画像】ステランティスの英独ブランドから電動ホットハッチがデビュー【オペル/ヴォグゾール・コルサGSEを詳しく見る】全15枚初代コルサ（ヴォグゾール版はノヴァ）のスポーティモデルである『GSi』の遺伝子を受け継ぐとされ、標準の『コルサ・エレクト