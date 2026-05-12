2026年6月5日(金)、ファッションブランドriendaから、サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」とのスペシャルコラボアイテムが登場します♡今回のコレクションは、すべてriendaオリジナルデザインで製作された特別仕様。ハローキティだけでなく、お友だちのタイニーチャムもデザインに取り入れられ、遊び心と大人っぽさを兼ね備えたラインアップになっています。普段使いしやすいTシャツやポ&#