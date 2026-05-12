［ＷＯＲＬＤＣＵＰ２０２６］米国、カナダ、メキシコでのサッカーワールドカップ（Ｗ杯）開幕が６月１１日に迫る中、米トランプ政権から、イラン代表の出場に否定的な意見が相次いで出ている。イランはスポーツイベントへの政治介入だと反発しており、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２０日、イラン側と対応を改めて協議する。（国際部増田知基）イランは６月１５日にニュージーランド、２１日にベルギー、２６日にエジ