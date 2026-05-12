パキスタン・イスラマバードで会談するシャリフ首相（左）とイランのアラグチ外相＝4月25日公開（パキスタン首相府提供・ロイター＝共同）【ワシントン共同】米CBSテレビは11日、米国とイランの戦闘終結に向けた協議の仲介国パキスタンが、自国の空軍基地にイラン軍機が駐機することをひそかに許可していたと報じた。米軍の空爆で被害を受けないようにする目的という。複数の米当局者の話としている。パキスタンは否定している。