アメリカ政府はイランの中国向け石油輸出を支援したとして、12の個人と団体に制裁を科すと発表しました。アメリカ財務省が11日に発表した制裁対象は個人3人のほか、香港に拠点を置く4社とUAE（アラブ首長国連邦）に拠点を置く4社、そしてオマーンを拠点に置く1社です。ベッセント財務長官は、「財務省はイラン政権を金融ネットワークから切り離す措置を継続していく」と表明しました。トランプ大統領は今週、中国で習近平国家主席