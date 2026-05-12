あえて“ガソリンエンジン”選んだ「新型トライク」実車登場！ 2026年5月9日と10日に東京ビッグサイトで開催された、アウトドアと遊びの祭典「FIELDSTYLE TOKYO 2026」。その会場にて、数ある展示のなかでも来場者の足を釘付けにしていた1台の最新モデルがありました。【画像】これがエンジン搭載の「新型“3人乗り”トライク」です！（39枚）それこそが、小型トライク市場を牽引するカーターが実車を出展した新型「GOAT180