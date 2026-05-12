「無事故・無違反」だけじゃダメ？ゴールド免許の取得条件とは多くの免許保有者が目指す「ゴールド免許」ですが、ゴールド免許を取得・維持するためにはさまざまな要件をクリアしなければなりません。 では、一体どのような点に注意すれば良いのでしょうか。【画像】見たことある？ 自慢したくなる激レア「ピンクの免許証」です（21枚）（21枚）運転免許証は、その帯の色に応じてゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許などと