この夏のワールドカップで、森保一監督率いる日本代表は、かつてないほど注目されているだろう。前回大会でドイツやスペインに勝利し、クロアチアとPK戦までもつれ込む激闘を見せたサムライブルー。さらに、世界最速で北中米大会への出場権を獲得し、親善試合でブラジルやイングランドといった大国に勝利するなど、快進撃を続けている。複数の著名記者によるメディア『the Daily Briefing』は、本大会で注目の日本代表選手を