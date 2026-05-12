12日（火）も北海道〜九州は晴れるでしょう。洗濯物もよく乾きそうです。ただ、午後は西日本や東日本の山沿いでは所々でにわか雨があり、九州は夕方から雨になります。洗濯物は乾いたら早めに取り込んでください。沖縄は午前中は雨になりますが、午後になると雨はやみそうです。＜日中の気温＞11日（月）と同じくらいのところが多いでしょう。東北〜九州・沖縄にかけて25℃以上の夏日のところが多く、北海道の帯広も27℃と真夏の暑