“みんなの奥さん”こと奥ゆいが、11日発売の『PARADE2026春号』に初掲載された。元アイドルグループ『#2i2』の黄色担当として5年間活動し、2026年からソロへ転向。写真集に続く今回の掲載は、新章を象徴する一歩となる。【別カット】奥ゆい「みんなの奥さん、陽気に咲きました」奥は2025年12月末にグループ解散を経てソロ活動を開始。3月発売の1st写真集『ゆいゆい』が反響を呼び、DJやドラム演奏を生かした音楽イベント出演