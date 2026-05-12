歌手の近藤真彦（６１）が、「同じ年」の大物タレントとのツーショットを公開した。近藤は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「『ヒルナンデス！』に出演して来ました！テレビで見たままの明るいスタジオだったまた出演者が明るいな〜！」と記し、日本テレビ系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）でＭＣを務める、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆（６１）とノリノリでグーサインをする