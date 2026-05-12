ヘッドスピードを上げる、ダウンスウィングの大事な動きとは ヘッドの遠心力を感じながらクラブを下ろす ●手には余計な動きをさせないことが大事肩を45度回したところでテークバックを終了し、あとは惰性でクラブを上げる。その間にお腹を左下に向けることで切り返しをスタート。 しかし、クラブはそれまで右に行こうとしていたので急には戻らず、身体の後ろから身体に巻き付くような形で低い位置をゆっ