ショルダーストロークを成功するために固定しなければならない場所とは 手首、ヒジ、頭、下半身を固定する意識を持つ ショルダーストロークをマスターするために、動かしてはいけない部分を明確にしておくことが大切です。その部分は、「手首」、「ヒジ」、「頭」、「下半身」の４カ所です。中でも重要なのが手首です。 手首を使うと手元の動きは止まるのにヘッドだけが動き続け、いわゆ