柏崎刈羽原発の再稼働で一つのフェーズが変わった 「柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）6号機の再稼働で一つのフェーズが変わった。わたしの年齢も79歳になり、肉体的にもそろそろかと思った」 こう語るのは、東京電力ホールディングス（HD）会長の小林喜光氏。 東京電力HDは、次期会長に官民ファンド・産業革新投資機構（JIC）社長の横尾敬介氏を起用する。金融業界出身者が就任すれば初