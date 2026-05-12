朝のドル円は１５７円１０銭台での推移＝東京為替 ドル円は１５７．１０円台での推移。海外市場では１５７円台前半を中心とした落ち着いた動きとなった。介入警戒感が上値を抑える一方、中東情勢をにらんだドル買いが下値を支えて上下ともに動きにくい展開。本日の片山財務相とベッセント財務長官の会談待ちという面も見られた。 USDJPY157.17