【日本】 景気動向指数（速報値）（3月）14:00 予想114.4前回113.3（景気先行指数) 予想116.5前回116.3（景気一致指数) 【ユーロ圏】 ドイツ消費者物価指数（確報）（4月）15:00 予想0.6%前回0.6%（前月比) 予想2.9%前回2.9%（前年比) 予想0.5%前回0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 予想2.9%前回2.9%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比) ドイツZEW