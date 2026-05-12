5月3日、憲法記念日。例年この日は改憲派・護憲派が集会を開き、それぞれの立場からメッセージを出すのがお約束。護憲派の集会では、日本共産党の田村智子委員長が「憲法とは何か。国民が国家に二度と戦争をさせないという縛りではないのか。この縛りを破り捨てることを絶対に許すわけにはいかない」と語った。【映像】鼻息を荒くして“改憲”訴える高市総理（実際の様子）一方、改憲派の集会にビデオメッセージを寄せた高市早