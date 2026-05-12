くっきー！らが番組降板危機の人気芸人を心配する場面があった。【映像】番組をクビにされそうな人気芸人5日11日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#2が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆