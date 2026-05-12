今回は、夫に銭湯に連れて行かれ、娘と3時間放置されたエピソードを紹介します。義実家から帰る途中で…「家族で義実家に行き、車で帰る途中、夫が『ちょっと寄り道していい？』『銭湯に行きたいんだ』と言ってきたんです。ちょっとだけならいいかなと思ったのですが、夫に『じゃ、また後でね』『2時間半後にまた会おう』と言われ、唖然……。だって銭湯に着いた時点で20時でしたから。結局、夫が銭湯から出てきたのはなんと23時で