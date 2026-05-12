現在放送中のTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、子育てを卒業した待山みなと（永作博美）が、ひょんなことから「鮨アカデミー」に入学し、第2の人生を歩み出す姿を描く人生応援ドラマ。本作で、みなとの一人息子であり、物語のキーマンでもある待山渚を演じているのが中沢元紀だ。 参考：春ドラマのヒロインはなぜ“主婦”なのか？永作博美、麻生久美子らが抗う旧来の“常識” 日曜劇場『下剋上球児』（