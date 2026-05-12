[5.11 ラ・リーガ2部第39節 ウエスカ 1-2 ソシエダB]ロサンゼルス五輪世代のDF喜多壱也が所属するソシエダBは11日、ラ・リーガ2部第39節でウエスカと対戦し、2-1で勝利した。2部残留を争う直接対決で9試合ぶりの勝利を挙げ、16位に浮上。3試合を残して降格圏との勝ち点差は9に広がり、ソシエダBにとって65年ぶりの2部残留が大きく近づいた。前節終了時点で17位のソシエダBと19位のウエスカとの直接対決。ソシエダBは前半27分に