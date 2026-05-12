[5.11 プレミアリーグ第36節 トッテナム 1-1 リーズ]プレミアリーグ第36節のトッテナム対リーズが11日に行われ、1-1のドローに終わった。トッテナムは残り2試合で降格圏の18位・ウエスト・ハムと勝ち点2差の17位。一方のリーズはトッテナム戦の前に他会場の結果を受けて残留が確定した。MF田中碧は今節も先発出場して要所で攻守ともに質の高いプレーを見せた。前半19分、トッテナムのMFマティス・テルが自陣ペナルティエリア左