「BCNランキング」2026年4月27日〜5月3日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）2位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）3位Pixel 10a(au)（Google）4位A5 5G(au)（OPPO）5位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）6位A5 5G(UQ mobile)（OPPO）7位Pixel 10a 128GB