12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比32.0ポイント高の3874ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3940.53ポイントボリンジャーバンド3σ 3878.29ポイントボリンジャーバンド2σ 3874.00ポイント12日夜間取引終値 3840.93ポイント11日TOPIX現物終値 3823.30ポイント5日移動平均 3816.04ポイントボリンジャーバンド1σ 3773