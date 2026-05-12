12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の833ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 865.90ポイントボリンジャーバンド3σ 842.66ポイント11日東証グロース市場250指数現物終値 836.96ポイントボリンジャーバンド2σ 833.00ポイント12日夜間取引終値 813.80ポイント5日移動平均 808.02ポイン