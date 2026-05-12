歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が12日までに自身のインスタグラムを更新。長女で、女優・舞踊家の市川ぼたん（堀越麗禾＝14）と、長男で歌舞伎俳優の市川新之助（堀越勸玄＝13）の家族3人でトレーニングしているショットを披露した。團十郎は「身体を動かす時間」と鏡越しにトレーニングに励む姿を投稿した。團十郎の後ろでランニングマシン、バイクを使って運動している人物については「後ろでは、子供達もそれぞれに、、」