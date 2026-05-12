きょう12日に生放送されるフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』(毎週火曜19:00〜)で、学校の先生たちの“知られざる裏側”が再び調査される。現役教師が明かす給料、成績表、席替え、授業参観の本音に加え、謎の多い教頭先生の仕事に完全密着。さらに、実は多いという先生同士の恋愛事情にも迫っていく。モニタリングするニューヨーク・嶋佐和也(中央)今回のテーマは、「学校の先生(秘)