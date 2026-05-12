西川美和が原案・脚本・監督を務め、新人・小八重葵美（こやえ あみ）と二階堂ふみをダブル主演に迎えて贈る最新作『わたしの知らない子どもたち』が、10月16日に公開されることが決定。竹野内豊、櫻井海音、花瀬琴音、原摩利彦らが共演する。併せて、ティザービジュアル、特報が解禁された。【動画】1945年の焼け跡の街がリアルに『わたしの知らない子どもたち』特報本作は、12歳で孤児となり“少女”を棄てた女の子と、生き