【スターバックス】といえばこだわりのコーヒーですが、このたび、フルーツを使った新作ドリンクが登場。見た目が華やかでリラックスタイムにぴったりです。そんなドリンクはカスタマイズもおすすめ。マニアが紹介するカスタマイズを、ぜひ参考にしてみて。 スタバで飲めるフルーツティー スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんが提案するのは、新作の「チラックスソーダ ス