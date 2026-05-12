ディズニーの人気サファリアトラクションで、ゲストによる“信じられない行動”が話題になっています。 本来は決められたルートを車両に乗ったまま楽しむアトラクションですが、SNSでは、途中でゲストが車両を離れ、“用を足す”ような様子が拡散。「危険すぎる」「さすがにダメでは？」と驚きの声が広がっています。 パーク内でまさかの“用を足す”行為 話題となっている映像では、ゲストがアトラクショ