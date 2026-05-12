ママ友との関係は、近すぎても遠すぎてもバランスが難しいものです。親しくなりたい気持ちはあるけれど、自分のペースも大切にしたい。波風を立てたくないあまり、つい無理をして相手に合わせてしまうこともあるのではないでしょうか。今回は、筆者の友人が体験したエピソードをご紹介します。 当日朝の連絡