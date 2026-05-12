東都大学野球春季リーグ戦今秋ドラフト候補の豪快弾が話題を集めている。東都大学野球春季リーグ戦で、青学大・渡部海捕手（4年）が、今季1号となる豪快な満塁弾。ファンから熱視線が注がれている。7日に神宮球場で行われた東洋大戦。4-1の9回1死満塁で渡部のバットが火を噴いた。初球を捉え、打った瞬間にホームランと分かる当たり。左翼手もすぐに打球を追うのをやめた。主将の一発にネット上の野球ファンも騒然。「はい、