３億円の家購入で話題になったタレントの鈴木奈々が、ミニスカートのゴルフウェア姿を公開した。鈴木は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「今日はゴルフ場でお仕事でした天気が良くて気持ちよかったー！サイコー」と記し、ミニスカートにニーハイソックスを合わせた“絶対領域”がまぶしいコーディネートで、ゴルフ場のカートに乗っているショットをアップ。「ゴルフウェア可愛くてお気に入りですニーハイソック