ＮＨＫＥテレ「おかあさんといっしょ」で「第１２代体操のお兄さん」を務めた福尾誠が雰囲気ガラリな近影を見せた。１２日までに公式インスタグラムが更新され「お知らせです＃ポカリスエット新ＷＥＢＣＭ『汗をほめよう』篇に出演させていただいております！」と福尾のＣＭ出演を報告。「今まさに、逆上がりの練習を頑張っているおともだちもきっと多いと思います。ＣＭを観（み）て、『練習を頑張ろう！』と思った皆