午前6時の目覚まし時計が心臓発作のリスクを高める可能性があると、著名な心臓専門医が警告を発している。ロンドンの「ナショナル・ハート・クリニック」の創設者であるフランチェスコ・ロ・モナコ氏は、朝の習慣が心臓に多大な負担をかける理由を説明した。 【写真】目覚まし時計代わりチャールズ国王が起床時に使用する音楽とは ロ・モナコ氏はデイリー・ミラー紙に対し、「毎朝、およそ午前6時