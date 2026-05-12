女優でタレントの菊川怜(48）が11日、自身のインスタグラムを更新。髪を切ったことを報告した。 【写真】お似合いです！髪を切って満足そうな表情 「髪をまた少し短く切りました～」と投稿し、襟足がすっきりしたショートヘアで、満足そうな笑みを浮かべる写真を掲載。「暑くなってきましたね」と記した。 歌手の相川七瀬が「ショートカットが似合う」と反応したのをはじめ、フォロワーからは「