◇ア・リーグブルージェイズ−レイズ（2026年5月11日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が11日（日本時間12日）、本拠地でのレイズ戦に「4番・三塁」で先発出場予定だ。1日（同2日）のツインズ戦から9戦連続安打中で、4番での打率も15戦で・293と数字を上げてきている。また初回打率は打順を問わず13打数6安打で・462と高打率。背番号7の「初回」打席の注目度も高い。現在、打率・248ながら、チーム唯一