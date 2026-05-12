ウクライナのゼレンスキー大統領＝2月、キーウ（ゲッティ＝共同）【キーウ、モスクワ共同】ロシアとウクライナが米国の仲介で合意した9日からの3日間停戦が不発に終わったことを受け、ウクライナのゼレンスキー大統領は11日のビデオ声明で「ロシアには戦争を終わらせる意思がない」と非難した。「残念だが、新たな攻撃に備える」とし、防衛を続ける考えを示した。9〜11日に大規模な戦闘は発生しなかったもようだが、双方が前線