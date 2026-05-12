モデルでタレントの神戸蘭子（44）が12日までに自身のインスタグラムを更新。たけのこ狩りショットを披露した。神戸は「今年も、たけのこ狩り。たくさん採れました」と息子とたけのこ狩りを楽しんだショットを投稿した。大量に採れたようで「美味しい筍料理、筍ご飯が1週間続きました」と明かした。また「帰りに、大多喜のハーブガーデンでランチ」と息子との2ショットも披露し「カメラロール見返したら、おしゃべりかーち