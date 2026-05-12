家づくりのプロであっても、実際に生活を始めてから「失敗した」と気づくことは少なくない。愛知県で長年家づくりに携わる工務店「ハピナイス」社長・林拓未さん（@hapinice）が、数年前に自宅を建てた際に採用し、現在では「無駄だった」と後悔している設備を紹介した動画に反響が集まっている。プロのリアル失敗談とは…？【画像】流行でも不便…プロが指摘する『残念な住宅設備オプション４選』数百件もの家づくりに携わっ