アメリカ・ネブラスカ州の保健当局は11日、ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船から18人がアメリカに帰国し、隔離措置が取られたと発表しました。ネブラスカ州の保健当局などによりますと、ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船から、11日未明に18人がアメリカに帰国しました。16人はネブラスカ州の医療施設で受け入れ、そのうち陽性反応が出た1人を特殊な隔離施設に収容しましたが、食欲もあり体調は