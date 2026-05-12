東急8500系の「沼」東急では、2023年に引退した8500系電車が動態保存車両として復活し、こどもの国線で2026年5月2日に臨時列車として運行を開始しました。東急8500系は地下鉄半蔵門線への直通運転に備えて1975（昭和50）年に登場し、田園都市線（当時の新玉川線を含む）の主力として活躍した車両です。こどもの国線の沿線には、カメラを構えた大勢のファンが詰めかけていました。【もちろん赤帯も】8500系「色違いの顔」と車内を