北海道・東警察署は、2026年5月12日、札幌市手稲区前田10条13丁目に住む会社員の女（42）を脅迫の疑いで逮捕しました。女は5月3日ごろから10日ごろまでの間、知人の女性（44）と女性の娘（11）に対して、SNSのメッセージ機能で「殺す」「皆殺す」などと生命と身体に危害を加える内容のメッセージを送った疑いが持たれています。5月10日に被害者の関係者から警察に通報があり事件が発覚しました。女は調べに対して「間