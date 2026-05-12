元福岡ソフトバンクホークスの江川智晃氏（39歳）。ドラフト1巡目指名で期待されたが、レギュラーに定着することはできず。現役時代は怪我に苦しんだ15年間だった。しかし、ダルビッシュ有・吉井理人・涌井秀章・岸孝之など、錚々たる投手から本塁打を放ち、ホークスファンの間では記憶に残る選手だったことは間違いない。そんな江川氏は現在、三重県で精肉加工業「まるとも荒木田商店」の代表として働いている。珍しいセカンドキ