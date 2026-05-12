タレントの滝沢カレン（33）が12日までに自身のインスタグラムを更新。フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）から贈られた誕生日プレゼントを披露した。滝沢は「気まぐれ中の気まぐれ私服」と白の長袖に黒のパンツ、黒の靴とバッグの白黒コーデの私服を披露した。「撮ろうと家を出て、何もかも忘れて帰宅する情けない日々」と振り返りつつ、手に持っていたバッグについては「最速で今年の誕生日プレゼントをみな実さん