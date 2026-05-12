西部謙司が考察サッカースターのセオリー第99回上田綺世日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。今回はオランダリーグ、エールディビジで得点王獲得間近の上田綺世を取り上げます。ゴールを量産できた明確な理由。そして献身的な守備が見せる未来のFWの姿について言及します。【ダン