突然ですが、「チョベリグ」が何の略か知っていますか？今でもたまに耳にする…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「超ベリーグッド」でした！チョベリグとは、「超ベリーグッド」を略した言葉です。1990年代後半に日本の女子中高生の間で爆発的に流行した若者言葉で、ギャル語の代表格として知られています。「超（チョー）」という日本語の強調表現と、英語の「very good（ベリーグッド）」を組み合わせて短縮したもの