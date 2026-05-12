老後に備え、若いうちから貯蓄をしている家庭も多いでしょう。同じくらいの年収だと毎月どの程度貯蓄している人が多いのか、気になることもあるかもしれません。 本記事では、世帯年収600万円で毎月5万円を貯蓄している人の割合をご紹介するとともに、老後の生活費に必要な資金や、貯蓄額を増やす方法についてもまとめています。 世帯年収600万円で「月5万円」の貯蓄は少ない方？ 金融広報中央委員会 知るぽると