公開資料を丁寧に読むだけで見逃せない事実に突き当たることがある。「給付付き税額控除」など“再分配政策”を話し合う超党派の「社会保障国民会議」の有識者会議の議事要旨を読んでいると、公正か成長か、経済政策をめぐる路線の対立が兆しつつあることが見えてくる。前編記事『「年収の壁引き上げ」も「異次元の少子化対策」も失敗だった…国民会議の最重要資料「翁カーブ」が暴いた日本の格差』より続く。日本の高所得者層は負