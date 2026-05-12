コンテキスト・リーダーシップ（山口周、光文社）新書世界現代史（川北省吾、講談社）人文知は武器になる（山口周、深井龍之介、文藝春秋）世界のエリートが学んでいる数学的思考法（マーカス・デュ・ソートイ、ＳＢクリエイティブ）２０３０来たるべき世界（エマニュエル・トッドほか、朝日新聞出版）ホログラフィー原理とはなにか（橋本幸士、講談社ブルーバックス）働く人が減っていく国でこれから起きること（河田皓史、朝